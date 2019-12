Esports-tiiminsä rasismikohussa menettäneen NBA-mestarin seikkailuista tv-sarja

Rick Foxin nimeä kantanut tiimi nousi keväällä otsikoihin rasismikohun seurauksena, mutta kauhukokemuksistaan huolimatta mies ei halua hylätä esports-maailmaa.

Kolminkertainen NBA-mestari Rick Fox, 50, piti viime viikonloppuna 24 tuntia kestäneen suoran pelilähetyksen. League of Legends -peliä pelaamalla hän keräsi 62 000 dollaria hyväntekeväisyyteen.

Vuorokauden aikana Fox pelasi suorassa lähetyksessä useiden tunnettujen LoL-pelaajien kanssa. Heistä ylivoimaisesti nimekkäin oli kolminkertainen maailmanmestari ja LoLin kaikkien aikojen ykköspelaaja, Lee “Faker” Sang-hyeok.

Lähetyksen jälkeen kuvatussa Travis Gaffordin julkaisemassa 27-minuuttisessa haastattelussa Fox kertoi jännittäneensä Sang-hyeokin kanssa pelaamista. Fox on LoLin sisäisen tasojärjestelmän alimmalla tasolla, Sang-hyeok taas on suorituksillaan kerännyt miljoonia faneja.

– Hermostutti, koska en ole lähelläkään hänen tasoaan. [...] Meillä oli silti hauskaa. Tai no, en tiedä kuinka hauskaa se oli hänelle, kertoi Fox naureskellen Gaffordille.

Foxin ja Gaffordin haastattelu:

Fox tunnetaan esports-maailmassa parhaiten vuoden 2016 lopulla perustetusta Echo Fox -joukkueesta. Pääasiassa LoLissa nimeä luonut organisaatio lopetti toimintansa tänä syksynä puoli vuotta sitten alkaneen rasismikohun seurauksena.

Haastattelussa Fox kertoo tiimin ajautuneen ongelmiin huonojen päätösten seurauksena. Hän kertoi itse olleensa mukana valitsemassa huonoja bisneskumppaneja.

Asiaan liittyvät oikeushaasteet on sovittu ennen kuin asia eteni oikeuteen, Fox sanoi haastattelussa. Hän kertoo nyt voivansa keskittyä kaikessa rauhassa tulevaan.

Gaffordille 50-vuotias ex-koripalloilija kertoii olevansa kiinnostunut LoLista, jota hän pelaa lähes päivittäin, sekä erityisesti sen kilpapuolesta. Hän ei sulje pois mahdollisuutta palata vielä joku päivä joukkueenomistajaksi.

Fox löysi esportsin ja LoLin poikansa Kylen kautta, joka oli kiinnostunut pelistä. Rickin tutustuessa peliin hän löysi uuden tavan tutustua poikaansa, jonka innoittamana hän ostikin pian itselleen oman joukkueen.

Fox-perheen esports-taipaleesta on nyt tekeillä tv-sarja, joka on tyyliltään komedia. Vaikka sarja esitteleekin esportsia, sen keskiössä ovat ihmiset. Amerikkalainen CBS-kanava on tilannut pilotin, jonka se esittää varmasti. Rick Fox on yksi sarjan vastaavista tuottajista.