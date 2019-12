”Esportsin pimeä puoli” – huippupelaaja avautui kohtelustaan, tiimin vastaus pöyristyttää

Artuc ”Nerchio” Bloch on pitkäaikainen StarCraft II -pelaaja, joka on nyt vasta uran ehtoopuolella kohdannut ongelmia maksujen kanssa.

Puolalaisella veteraanipelaajalla on ongelmia saada rahojaan tiimiltä, joka syyttää puolestaan pelaajaa hyvin epäammattimaisella viestillä.

Puolalainen pitkän linjan StarCraft II -pelaaja Artur ”Nerchio” Bloch on avautunut Twitterissä ongelmistaan aiemmin edustamansa Mkers-organisaation kanssa.

7. joulukuuta kirjoitetussa tekstissä Bloch kertoo tiimin olevan hänelle velkaa kahden kuukauden palkat sekä kahden kisamatkan kulut. Summia hän ei kerro, mutta ne lienevät useampia tuhansia.

Blochin mukaan hän pohti pitkään, kertoako Mkersin törttöilystä, mutta ei nähnyt muuta vaihtoehtoa sen jälkeen kun tiimi lopetti yhteydenpidon.

– Tämä on viesti esportsin pimeästä puolesta sekä pelaajien huonosta kohtelusta tiimien osalta, mikä voi jäädä huomioimatta, jos pelaajat eivät päätä kertoa ongelmistaan. Se on usein surullista ja noloa, kirjoitti Bloch.

Bloch on tunnettu nimi StarCraft- ja esports-piireissä, mutta tästä huolimatta jopa hänelle tehtiin tyly temppu. Mkers on ensimmäinen joukkue, jonka kanssa hänellä on isompia ongelmia.

Ongelmat alkoivat keväällä pelatun IEM: Katowice -turnauksen jälkeen, Bloch kirjoittaa. Tiimi ei hoitanut matkakuluja sopimuksen mukaisesti seuraaviin turnauksiin, joten pelaaja joutui itse maksumieheksi.

Mkers ilmoitti Blochille yllättäen elokuussa 2019 purkavansa sopimuksen. Yhteistyö oli alkanut vuotta aiemmin, jolloin Mkersin nimi oli Iron Chain. Bloch odottaa yhä rahojaan, mutta hän ei usko saavansa niitä, koska tiimi on rekisteröity eri maahan (Italiaan).

– Kerron tästä avatakseni silmänne ongelmille, joita monet pelaajat kohtaavat, mutta joista harvemmin kuullaan. Jos tämä tapahtui minulle, niin se voi tapahtua kenelle tahansa StarCraft-skenessä.

Mkers vastasi puolalaispelaajalle muutama päivä myöhemmin. Vastaus on saanut runsaasti naureskelua, paheksuntaa sekä kritiikkiä kilpayhteisössä.

Blochin kirjoitus julkaistiin nimellä ”esportsin pimeä puoli”, kun taas Mkersin vastaus on otsikoltaan ”ammattilaispelaajien pimeä puoli”.

– Mkers-yhtiö on huomioinut Blochin viime viikon kommentit, kehottanut lakimiehiä selventämään tapahtunutta tarkistamalla mahdollisia sopimuspuutteita sekä mahdollisia vahinkoja yhtiön tai sponsorien imagossa, alkaa pelitiimin vastaus.

Kirjoituksen mukaan Bloch on loistoesimerkki ammattimaisuuden puutteesta: Tällaisissa tilanteissa ei pitäisi kertoa asioita julkisesti. Tiimi kuulemma satsaa vahvasti kasvavaan kenttään, joten sen ei voida odottaa työskentelevän sellaisten kanssa, jotka odottavat ”maksuja laittamatta kuitteja / laskuja” tai uhkailevat tekevänsä asioista julkisia.

Mkersin mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana myös tiimi on kokenut vääryyttä, sillä organisaatiolle ei ole maksettu heille kuuluvia osuuksia palkintorahoista. Tästä huolimatta organisaatio ei ole suunnitellut likaavansa toisen osapuolen mainetta sosiaalisessa mediassa, koska se ei olisi ammattimaista.

Tiimin vastaukselle on naureskeltu Twitterissä. Monet ovat ihmetelleet miksi tiimi tekisi avoimen brändi-itsemurhan vastaamalla näin törkeästi.

– Pettymys. Te syytätte pelaajia?!

– Hienosti memeilty, maksakaa velkanne.

– ”Ammattimaisuuden puute”, mikä vitsi. Tämä twiitti on loistoesimerkki siitä.

– Hän lähti elokuussa eikä ole vieläkään saanut rahojaan. Luulitteko hänen saavan vastausta teiltä, jos hän ei tekisi asiasta julkista? Lakimiesten takana piileskely, varsinkin kun tiedätte heidän olevan liian kalliita pelaajille, on erittäin pelkurimaista.

27-vuotias Bloch on edustanut aiemmin muun muassa Team Acer- ja EURONICS Gaming -joukkueita. Puolalaispelaajan uran kovimpia saavutuksia ovat DreamHack Valencia 2016 -turnausvoitto sekä hopeasijat WCS Austin 2017- ja IEM Cologne 2012 -turnauksista.