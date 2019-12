Suomen esports-liiton pomo: Tarvitsemme lisää ENCEn kaltaisia brändejä maailmalle

– Hyvällä tuotannolla. Liiton puolesta ollaan pitkälti todettu, että meidän pitää itse pystyä tekemään kiinnostavaa pr:ää sieltä. Meille maajoukkuetoiminta on tärkeä asia ja että pystytään sitä promoamaan ja kehittämään Suomessa.

– IESF ei ole meille ainoa [turnaus]vaihtoehto, mutta se on tällä hetkellä ainoa suurempi turnaus, johon sääntöjen mukaan valitaan täysin suomalainen maajoukkue. Sitä tehdään urheilun näkökulmasta ja arvoilla, mikä on ollut meille luontainen tapa osallistua. Lisäksi lajiliitto tukee meitä vuosittain kilpailujen osalta. Voisi olla ihan erilainen tilanne, jos sitä tukea ei tulisi.

32-vuotias Kapiainen on toiminut vuonna 2010 perustetun liiton puheenjohtaja vuodesta 2017. Pesti jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun. Kapiaisen puheenjohtajuuskauden aikana Suomi on saanut uusia maailmanmestareita. Lisäksi toiminta on ammattimaistunut kaikin puolin.