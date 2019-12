Huipputiimin pomo haluaa esports-numeroihin avoimuutta – ”Satuttaisin sillä vain itseäni”

Vitality kilpailee muun muassa League of Legendsissa. Kuvassa LoL-joukkue vuoden 2018 MM-kisoissa.

Team Vitality -pomo ei suostu paljastamaan uuden pääkonttorin hintaa tai pelaajiensa palkkoja, koska muutkaan eivät tee niin.

Team Vitality -joukkueesta on tullut muutamassa vuodessa Ranskan tunnetuin esports-joukkue. Tänä syksynä Pariisin keskustaan avatusta pääkonttorista löytyy media- ja harjoittelutilat sekä fanimyymälä.

Pääkonttori on yksi Counter-Strike-, Fortnite-, Rocket League- ja League of Legends -peleissä menestyneen Vitalityn suurimmista satsauksista. Rahoitusta ranskalaistiimi on saanut yli 34 miljoonaa euroa.

Vitality-perustaja ja toimitusjohtaja Nicolas Maurer ei suostunut kertomaan The Esports Observerin haastattelussa pääkonttorin kustannuksista. Maurer vetosi siihen, että esports-kentällä ollaan totuttu olemaan hiljaa numeroista ja luvuista. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin toivoo avoivempaa keskustelukulttuuria koskien rahaa.

Maurer haluaisi ilomielin jakaa pelaajiensa palkkatiedot sekä muita toimintaan liittyviä lukuja, mutta se on hänen mielestään kannattavaa vain, jos koko esports-ekosysteemi toimii samoin tavoin. Avoimuudella saataisiin kitkettyä monet väärinkäsitykset.

– Mielestäni avoimuus on hyvä asia. Jos olen ainoa avoimesti toimiva, niin satuttaisin sillä vain itseäni, Maurer kertoo haastattelussa.

Vitality on mukana virtuaaliautourheilussa yhdessä Renaultin F1-tiimin kanssa:

Maurer kommentoi myös Forbesin hiljattain julkaisemaa listatusta maailman arvokkaimmista esports-tiimeistä. Kärkisijan jakoivat 400 miljoonan dollarin arvolla amerikkalaiset Cloud9 ja TSM. Vitality ei mahtunut Forbesin 15 arvokkaimman tiimin listalle.

Forbesin jutussa esitettyjä lukuja on tulkittu ja ymmärretty väärin, toteaa Maurer. Esimerkiksi Cloud9:n liikevaihto on vuositasolla vain 29 miljoonaa dollaria, mutta se ei ole hänen mielestään niin oleellista: Esportsiin sijoitetaan pitkälle tulevaisuuteen katsoen.

Haastattelussa Maurer vertailee myös League of Legendsia ja Counter-Strikea tiimipomon asemasta. Vitalityn LoL-joukkue on ostanut paikan suljetusta sarjasta, CS-tiimi kilpailee kaikille avoimella kentällä. Maurerin mukaan LoL on organisaation kannalta parempi – tulokanavat ja liiketoimintamahdollisuudet ovat vakaammat.

– [LEC-sarjan] ensimmäiset vuoden numerot ovat erittäin hyvät, se on menestys, mutta se ei kiinnosta minua. Minua kiinnostaa mihin me olemme suuntaamassa. Eli millä tasolla liikevaihto on 5–10 vuoden päästä.

Counter-Strike on yksi maailman vanhimmista kilpapeleistä. Maurerin mukaan juuri CS:n pitkä historia viehättää isoja esports-nimiä. Myös Vitality käyttää paljon rahaa ja aikaa voittaakseen isoimpia CS-turnauksia, koska niillä luodaan maineikas perintö.

Avoin kilpamalli on kuitenkin haastava, sillä nousut ja laskut huipulle sekä sieltä alas voivat olla hyvinkin nopeita. Maurerin mukaan CS-kentällä ei ole kunnon tulojakoa, joten kaikki rahat menevät pelaajien taskuun.