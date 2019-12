Kommentti: Aleksi Virolaisen uudella joukkueella on potentiaalia – mutta yllä roikkuu isoja kysymysmerkkejä

Tärkein kysymys on ollut kaikkien mielessä jo Virolaisen yllätyspotkuista lähtien: Nouseeko uusi joukkue ylitse maailmanrankingissa tippuneen ENCEn?

Kun tutkii hieman Virolaisen rinnalle nousevia pelaajia, on OG:lla kyllä potentiaalia, mutta monien käänteiden kautta syntynyt lopullinen kokoonpano ei suinkaan ole suoranaisesti millään tavoin ”supertiimi”.

Virolaisen kanssa joukkueen kasannut Nathan ”NBK-” Schmitt tunnetaan ranskalaisen CS:n ”kuninkaantekijänä”. Vaikka hän ei ole millään mittarilla kotimaansa paras pelaaja, hänen joukkueensa on ollut käytännössä aina Ranskan ykkösnimi. Hänellä on siis huomattavasti kokemusta huippujoukkueiden kokoamisesta.

Tanskalainen Valdemar ”valde” Bjorn on äärimmäisen kova ja monipuolinen kivääripelaaja, joka oli aiemmin North-joukkueen pelinjohtaja. Huomattavaa on kuitenkin, että hän johti Northia vain pakosta ja pelaa huomattavasti paremmin ilman pelinjohtajan aseman tuomaa painetta.

Jordanialainen Issa ”ISSAA” Murad puolestaan oli toinen HellRaisers-organisaation tähdistä, jonka suoritus on ollut heikosta joukkueesta huolimatta jo pidemmän aikaa todella vahvaa.

Viides pelaaja taas on puolalaislähtöinen Mateusz ”mantuu” Wilczewski, joka todennäköisesti tarttuu tarkkuuskiväärin puikkoihin. Wilczewski on helposti joukkueen kokemattomin pelaaja, jolta puuttuu käytännössä kokonaan näytöt ykköstason vastustajia vastaan, vaikkakin nettipeleissä miehen otteet ovat olleet ajoittain erittäinkin vakuuttavia.

Vasilievin vahvistamana OG olisi ollut oman näkemykseni mukaan ENCEäkin parempi joukkue pelkällä yksilötaidolla mitattuna, mutta nykyinen kokoonpano ilman häntä tai Olkkosta on huomattavasti epävarmempi. Potentiaalia edelleen on, mutta realisoituuko se? Joukkueen tulevaisuuteen liittyy monta kysymystä, jotka ovat kriittisiä sen menestykselle.

Ranskan CS-skene on tunnettu jatkuvasta draamastaan, jossa Schmitt on ollut osallisena useasti. Vitalitystä hän sai potkut, jotka johtuivat joukkueen valmentajan Rémy ”XTQZZZ” Quoniamin mukaan näkemyseroista pelijohtaja Alex ”ALEX” McMeekinin ja Schmittin välillä. Valmentajan mukaan kesän Major-turnauksen aikana tapahtui ”jotain, jonka takia kukaan joukkueessa ei halunnut enää pelata Schmittin kanssa”.

Veteraanipelaajilla voi usein olla vaikeuksia asettua nuoremman pelinjohtajan alaisuuteen, vaikka nuorempi pelaaja olisi häntä parempi roolissaan. Tässä tapauksessa Virolainen on ehdottomasti Schmittiä parempi johtaja, joten kaiken järjen mukaan Schmitt taipuu rivipelaajan rooliin.

Nathan ”NBK-” Schmitt (vasemmalla) on yksi Virolaisen uusista joukkuetovereista.

Kansainvälisillä joukkueilla on CS:n parissa ollut usein ongelmia kommunikaation kanssa. CS on hyvin nopeatempoinen peli ja menestys vaatii, että esimerkiksi karttojen eri pelipaikkojen nimet ovat kaikille tiedossa. Juuri näissä nimityksissä voi olla kansainvälisesti eroja, joten pelaajien on monikansallisissa joukkueissa pakko sopia, mitä paikkaa kutsutaan milläkin nimellä. Myös pienien yksityiskohtien kertominen nopeasti ja selkeästi voi tuoda kapuloita rattaisiin.