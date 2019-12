Uuteen haasteeseen valmistautuva Aleksi Virolainen: ”Elämäni hektisimmät 2–3 kuukautta”

Aleksi ”Aleksib” Virolainen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, miten uusi joukkue syntyi ja mitä tavoitteita heillä on. Vaikka takana on rankka syksy, niin ei hän malta odottaa pääsevänsä kilpailemaan jälleen.

– Täydellinen sana kuvastamaan tätä fiilistä on varmaan helpottunut. Tätä on odotettu ja monta kertaa on tapahtunut jotain odottamatonta... Nyt on hyvä ja helpottunut fiilis.

Näin kuvailee Aleksi ”Aleksib” Virolainen tunnelmiaan keskiviikkoiltana puhelimitse Ilta-Sanomille. Counter-Strike-ammattilaisen Virolaisen uusi joukkue OG esiteltiin muutama tunti ennen puhelua.

22-vuotias Virolainen on parhaillaan Puolassa harjoittelemassa uuden joukkueensa kanssa. Takana on pitkä kuvauspäivä, jonka kuulee pelaajan äänestä. Haastattelu tehdään kesken illallisen.

Elokuun lopulla Virolainen sai potkut aiemmin edustamastaan ENCE-joukkueesta. Viimeiset pelit suomalaisjoukkueessa hän pelasi syyskuun ensimmäisellä viikolla huipentuneessa Major-arvoturnauksessa.

Lähes heti Majorin jälkeen vantaalaisnuori alkoi suunnitella uutta joukkuetta myös juuri potkut saaneen ranskalaispelaajan Nathan ”NBK-” Schmittin kanssa.

– Mietin muitakin tarjouksia, mutta Nathanin kanssa työskentely kiinnosti eniten. Hän on näyttänyt mihin hän pystyy pelaajana sekä myös eräänlaisena roolimallina. Tykkäsin ideasta, että joukkueessa on kanssani joku, joka tietää miten kasata joukkue, Virolainen kertaa alkusyksyn tapahtumia.

Kaksikko halusi rakentaa joukkueen, joka uskaltaa ja haluaa ratkaista vaikeatkin ongelmat. Koko homma ei saisi siis kariutua heti ensimmäiseen isoon ongelmaan.

Schmitt ja Virolainen miettivät myös muita organisaatioita kuin OG:t, joka erottui kuulemma muista kosijoista ”läpinäkyvyydellään”. Virolaisen mukaan valinta oli lopulta helppo.

– Meille tulee tyytyväisempi olo, kun saamme rakentaa OG:n kanssa jotain verrattuna siihen, että olisimme jonkun toisen tiimin kanssa vain rahan perässä. Me pelaajat haluamme saada nimeä esille ja luoda oman historiamme. Meille pitkäjänteisyys, ja ryhmässä työskentely on tärkeää.

OG:ssa pelaavat Virolaisen ja Schmittin lisäksi Valdemar ”valde” Bjørn Vangså, Issa ”ISSAA” Murad ja Mateusz ”mantuu” Wilczewski. Pelaajista Murad ja Wilczewski ovat hieman tuntemattomampia nimiä.

Wilczewskiä ennen tiimiin yhdistettiin suomalainen Elias ”Jamppi” Olkkonen ja bulgarialainen Valentin ”poizon” Vasilev. Virolaisen mukaan Olkkosella on ongelma, joka esti hänen mahdollisuutensa joukkueessa. Vasilev taas valitsi Yhdysvalloista tarjotun huippudiilin, sillä rapakon toisella puolella asuminen oli kuulemma hänen pitkäaikainen unelmansa.

Ei valmentajaa – ”Parin kuukauden jälkeen näemme mitä tarvitsemme”

Muradin ja Wilczewskin täyttä potentiaalia ei ole vielä nähty, lataa Virolainen. Molemmilla pelaajilla on aiempaa kokemusta kansainvälisistä joukkueista.

– Issalla on sellainen status, että hän pitää hauskaa ja tiimihenkeä yllä. Joukkue on hänelle kuin perhe, hän arvostaa kaikkia. Se on tosi tärkeää ryhmädynamiikkaa ajatellen pitkässä juoksussa.

Tarkkuuskivääripelaaja Wilczewskiä mietittiin joukkueeseen kuulemma jo alkuvaiheessa. Silloin hän jäi hieman muiden varjoon, koska hän ei ollut aiemmin pelannut kyseistä roolia täysipäiväisesti.

– Yllätyin hänen tilastoistaan, joten katsoin hänen demojaan. Minuun teki vaikutuksen se, että hän on tosi monipuolinen pelaaja. Tämä on hänelle hyvä ympäristö kehittyä, koska me kaikki lähdemme tähän sitoutumalla pidemmäksi aikaa. Hänestä saadaan kaikin puolin hyvä pelaaja.

Roolijako on OG:ssa seuraavanlainen: Virolainen johtaa joukkuetta, Wilczewski vastaa tarkkuuskivääristä, Vangså ja Murad puolestaan ovat kivääripelaajia.

– Nathan on eräänlainen tukipilari ja selkäranka serverillä, koska hänellä on eniten kokemusta. Hän on voittanut useita mestaruuksia, niin kyllä sitä pitää arvostaa myös.

Valmentajaa tiimillä ei vielä ole, koska kaikki on tapahtunut niin nopeasti. Toistaiseksi sellaista ei ole myöskään tarkoitus hankkia, koska pelaajilla on kokemusta rakentaa tiimi täysin tyhjästä.

– Parin kuukauden jälkeen näemme mitä tarvitsemme, että onko se henkistä tukea vai pelinsisäistä osaamista. Katsomme mihin suuntaan homma alkaa kallistua, minkä jälkeen meidän on paljon helpompi päättää kenet haluamme ylimääräiseksi silmäpariksi.

Virolaisen uuden joukkueen ensimmäinen koitos on 12. joulukuuta eli jo viikon päästä alkava cs_summit 5 -turnaus. Siellä vastaan asettuu muun muassa maailmanlistalla yhdeksäntenä oleva Mousesports.

Kun päätös Summittiin lähdöstä tehtiin, niin olettivat Virolainen ja kumppanit saavansa kaiken valmiiksi tiimin osalta paljon aiemmin. Koska niin ei lopulta käynytkään, niin päättivät he lähteä turnaukseen kehittymään joukkueena. Näin näemme heti mitkä ovat tärkeitä kehityskohteita, kertoo Virolainen.

– Se on sellainen suuntaa antava... Saadaan jännite pois pelaajilta ja koko tiimiltä. Tietenkin haluamme voittaa, mutta pitää olla realistinen sen suhteen. Otamme kaiken mahdollisen irti siitä turnauksesta.

OG:n kaikki viisi pelaajaa ovat eri maista. Virolainen on kuvassa keskellä.

Stressiä pelin ulkopuolelta

Ennen virallista julkistusta tiimi harjoitteli keskenään jonkin verran salatunnuksilla. Joukkueen rakennustapaa, pelipohjaa ja kaikkea muuta on pohdittu pitkin syksyä. Nyt fokus on vain ja ainoastaan pelaamisessa, iloitsee Virolainen.

– Vaikka ulkopuolelle ei ole näyttänyt siltä, niin tässä on ollut elämäni hektisimmät 2–3 kuukautta. Pelin ulkopuoliset asiat ovat aiheuttaneet stressiä, hän huokaisee.

– Meidän [vanhojen] organisaatioiden ja nykyisen [tiimin] keskustelut olivat koko ajan takaraivossa. Kaikki agentuuri- ja joukkueasiat olivat mielessä. Piti hirveästi puhua eri pelaajien ja tiimien kanssa kaikkea ylimääräistä asiaa, vaikka halusimme vain pelata. Tietenkin sitä pitää tehdä, mutta silti.

Tiimin tavoite on nähdä seuraavan puolen vuoden aikana selvää kehitystä. Virolainen ei pelkää takaiskuja, koska heillä kaikilla on todella kova itseluottamus.

– Meidän ajatuksissa tämä kokoonpano rakentaa tyhjästä jotain. Mennään niin pitkälle kuin pystytään. Tähtäin on tosi korkealla – ultimaattinen tavoite on olla maailman paras CS-joukkue.

– Se ei tapahdu sormia napsauttamalla. Se ei tapahtunut silloinkaan kun rakensimme ENCEn nollista. Tuskin se tapahtuu nytkään.

Syksy oli äärimmäisen rankka, kun sopimuksiin liittyvät asiat pyörivät jatkuvasti mielessä, sanoo Virolainen.

Vuoteen 2020 Virolainen lähtee johtamalla kansainvälistä joukkuetta englanniksi. Kummastakaan ei ole aiempaa kokemusta. Tämä ei kuitenkaan pelota nuorta miestä.

– Tykkään siitä, että koko [työ]ympäristö on vaihtunut. Nyt on mielikuva, että tämä tuntuu paljon ammattimaisemmalta. Olen valmis seuraavaan haasteeseen.

Virolainen oli syyskuun viimeisen ENCE-ottelun jälkeen hyvin hiljaa sosiaalisessa mediassa. Syyskuussa hän twiittasi kerran, mutta seuraava kommentti tuli vasta joulukuun alkupuolella vihjauksena paluusta.