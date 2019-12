Aleksi Virolaisen tiimi debytoi ensi viikolla – kohtaa heti useita tunnettuja nimiä

150 000 dollarin turnaukseen osallistujat eivät ole maailman terävintä kärkeä, mutta mukana on useita tuttuja nimiä. Osallistuvista joukkueista maailmanlistalla korkeimmalla on Mousesports (#9), jonka lisäksi turnauksessa pelaavat MIBR (#12), FURIA (#13), G2 Esports (#15) ja Virtus.pro (#25).

Cs_summit-turnaukset ovat normaalista poiketen hieman kevytmielisempiä. Turnaukset pelataan Beyond The Summitin omalla studiolla ilman yleisöä. Aiempina vuosina cs_summit-turnauksissa pelaajia on useasti nähty selostamassa otteluita, joiden aikana on juteltu niitä näitä ja kerrottu hauskoja tarinoita.