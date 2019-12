Maailman parhaan CS-joukkueen valmentaja haluaa lopun 200 reissupäivän vuosille – harkitsee jopa lopettamista

Counter-Striken ykkösjoukkueen Astraliksen valmentaja Danny ”zonic” Sørensen on viime aikoina avautunut kahdesta peliä koskevasta isosta ongelmasta.

Astralis viettää nykyisin vuodesta noin 200 päivää tien päällä, vaikka he jättävät väliin osan turnauksista. Jatkuva matkustaminen rasittaa myös valmentajaa.

– Juuri nyt minulla on vaikeuksia nähdä tämän [valmentamisen] jatkuvan. En voi tehdä sitä perheelleni. Minulla on uskomaton vaimo, joka pitää huolta kahdesta pienestä lapsestanne, mutta en voi olla poissa kotoa näin paljoa, 33-vuotias valmentaja avautui DR:lle, joka lisäsi kuitenkin toivovansa jatkavan alalla vielä pitkään.

Astralis-pelaajat ovat useasti kritisoineet nykyistä CS-kalenteria, sillä kuukauden sisään voi olla neljä turnausta aivan perätysten eri mantereilla. Syksyn aikana on pelattu kahdesti siten, että osa tiimeistä saapuu Euroopassa pelattavaan turnaukseen suoraan Yhdysvalloista. Finaalin ja ensimmäisen ottelun välinen aika on ollut molemmilla kerroilla alle kaksi vuorokautta, joten aikaeron tuoma rasitus on näkynyt suoraan joidenkin tiimien suorituksissa.