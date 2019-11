Hearthstone laajenee: IS esittelee uuden lohikäärmekortin

Esports

Hearthstone-korttipeli laajenee 10. joulukuuta ilmestyvällä Descent of Dragons -lisäosalla, joka tuo peliin 135 uutta korttia. Descent of Dragonsin teema on nimensä mukaisesti lohikäärmeet.Lisäosan keskiössä on lohikäärmeistä suurin, Galakrond, joka tuodaan peliin viitenä sankarikorttina. Uusi Invoke-avainsana tukee suoraan Galakrondia. Pelaajat saavat automaattisesti Galakrondin kaikki viisi versiota, kun he kirjautuvat lisäosan julkaisun jälkeen peliin ennen maaliskuun loppua.Alkuvuodesta Rise of Shadows -lisäosalla alkanut tarinapohjainen kerronta päättyy nyt julkaistavaan lisäosaan.Ilta-Sanomat on saanut esiteltäväksi yhden Shamaanin uusista korteista: Nithoggin. Kuusi manapistettä maksavalla lohikäärmekortilla on viisi elämäpistettä ja se tekee vahinkoa myös viiden pisteen edestä.Nithoggia käyttäessä se luo pelilaudalle lohikäärmeen lisäksi kaksi munaa (0/3-tilastoilla), jotka seuraavalla vuorolla kuoriutuvat 4–4-vahvuisiksi Drake-lohikäärmeiksi. Rush-avainsanan vuoksi kuoriutuneet lohikäärmeet saavat iskeä vielä samalla vuorolla vastustajan kätyreitä, mutta ei sankaria.Korttia on hyvä käyttää johtoasemassa, mutta takaa-ajajana siitä ei ole oikein iloa. Kahden munan yleisidea on saada vastustaja iskemään niihin oman sankarin sijaan. Nithogg toimii hyvin yhdessä esimerkiksi Bloodlustin ja Vessinan kanssa.