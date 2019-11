Esports

24 000 kävijää ei riittänyt: Kovaa kritiikkiä tänä vuonna saanut GameXpo lopetetaan

Messukeskus on ilmoittanut lopettavansa vuonna 2016 alkaneen GameXpo-pelimessun. Viimeiseksi GameXpoksi jäi 15.–17. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa pidetty tapahtuma.GameXpoilla vieraili tänä vuonna kolmen päivän aikana 24 000 kävijää. Näytteilleasettajayrityksiä oli mukana 30. Toteutuneilla luvuilla tapahtuma oli kuitenkin Messukeskukselle taloudellisesti tappiollinen.– Nykyisellä konseptilla järjestetyllä pelitapahtumalla emme pystyneet vastaamaan kävijöiden toiveisiin. Pitkällisen pohdinnan jälkeen olemme tehneet raskaan päätöksen, että GameXpoa ei jatkossa järjestetä. Päätös perustuu taloudellisiin faktoihin, jotka vastuullisena tapahtumajärjestäjänä meidän on huomioitava, päätöstä perustellaan tiedotteessa.GameXpo on viimeisen kahden vuoden aikana menettänyt runsaasti ohjelmaa, kun esimerkiksi Sony ja Microsoft ovat jättäytyneet pois tapahtumasta isojen messualueiden kanssa. Uutuuspelien esittelyn sijaan tänä vuonna tapahtuma tuntui keskittyvän enemmän kilpapelaamiseen keskittyvään ohjelmaan.on kritisoitu runsaasti GameXpon tämän vuoden aluetta, ohjelmaa ja oheistarjontaa.– Tämänvuotiset messut olivat todella surkeat verrattuna aiempiin. 11-vuotias tuli kavereineen todella pettyneenä kotiin tunnin päästä, 42-vuotias jo aiemmin. Ei mitään tekemistä, ei kylliksi pelikoneita, ei Nintendoa... Miten on onnistuttu pilaamaan esim. viime vuoden hyvä konsepti?– Eiköhän tämä tapahtuma ole nähty, jos ei isoja muutoksia tule tulevaisuudessa.– Viime vuonna tilat meinasivat käydä ahtaiksi, kun ihmiset jonottivat kokeilemaan uusia pelejä. Tänä vuonna tilaa oli kyllä riittävästi, mutta kaikki uutuuspelit olivat unohtuneet.– Ilmaisliput piti johonkin tuhlata, mutta näihin niitä säästettiin. Ei olisi kannattanut, tunti meni kiertäessä ja näin konsolipelaajana mitään ei jäänyt käteen.vahvisti GameXpon lopettamisen ohella, että samaan aikaan järjestetty ja talviurheiluun keskittynyt GoExpo Winter -tapahtuma päättyi niin ikään tähän vuoteen.