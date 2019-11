Esports

Hallitseva mestari ulos – Delusion on IS Cupin ensimmäinen finalisti!

IS Cup 4:n ensimmäinen finalisti on yllätysnimi Delusion, joka kaatoi välierissä hallitsevan mestarin. Finaali pelataan lauantaina.

Delusionissa pelaavat: Tuukka “KingOfApes_” Röpelinen, Joakim “Joukkiii” Nyholm, Perttu “Beniittto” Kemppainen, Ilmari “iilmarii” Töyrylä, Janne “Janzuh” Nyqvist & Casper “ICappeI” Lundgren

Toinen