Esports

GameXpo Award esports-selostaja Teemu Hiiliselle – ”Pelkkää rakkautta kaikille”

Palkinnolla pyritään tuomaan esille pelialan kehittymiseen vaikuttaneita ilmiöitä, asioita tai kehityskulkuja. Palkinto voidaan myöntää henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka on omalla panoksellaan vaikuttanut pelialan kehittymiseen.

