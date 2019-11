Esports

IS Cupin hallitsevalla mestarilla alla kaksi finaalitappiota – ”Nyt on meidän aika”

Vuosi

Joonas “Patzlaf” Paatiala (C), 24, Espoo

Erik “I_Eki_I” Tammenpää (A), 20, Espoo

Mika “FinKonna” Paasikontu (A), 25, Espoo

Paul “PleeMaker” Arontie, 18, Oulu

Aleksi “Loimmu” Loimuvirta, 20, Tampere

Oskari “Sibelius" Grönroos, 20, Turku

Joonas “Supervirta” Virta, 26, Turku

Joel “jtorro-_-“ Tourunen, 20, Örebro, Ruotsi