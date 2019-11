Esports

Butterfly Effectilla on salainen ase IS Cupiin

Butterfly Effect on änärin SM-pronssimitalisti, mutta nyt tähtäimessä on IS Cupin mestaruus. Joukkueen valtti on 15-vuotias lupaus.

Turnauksen

Petri-Christian ”P____C____J____P” Pelkonen, 27, Vantaa

Ville-Petteri ”vviljo” Särmä, 22, Turku

Niklas ”NikkeDangles” Tukainen, 15, Vantaa

Teemu ”xteemuzz” Polttila, 17, Vantaa

Aaro ”xDoumi” Ruuhinen, 17, Kokkola

Vili ”Vilupoika” Häkkinen, 20, Helsinki

Jere ”jergeli” Jortama, 22, Raahe