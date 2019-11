Esports

Elokuussa SM-kultaa, tuleeko nyt IS Cupin mestaruus? HAVU voittajasuosikkina GameXpoon

Vahva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tuukka “FlyerKungen" Kuha, ikä 22, Klaukkala

Ilmari “Puantso” Lehkonen, 20, Turku

Wille “willekunq” Juntunen, 25, Oulu

Reittu “Roisto999" Hynynen, 34, Helsinki

Hannes “Hansulinho” Kettunen, 26, Vantaa

Risto “Dominointi” Järvi, 27, Tampere

Kristian-Mikael “Nassustelija” Katajisto, 22, Kuopio