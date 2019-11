Esports

Tanskalaiset pesivät muilla lattiaa, ENCElle katkera tappio – näin meni Pekingin CS-turnaus

1. Astralis oli murskaavan ylivoimainen

16–5 ViCi (Inferno, lohkovaihe)

16–4 ViCi (Nuke, lohkovaihe)

16–10 100T (Inferno, lohkovaihe)

16–9 100T (Nuke, lohkovaihe)

16–0 FaZe Clan (Dust II, välierä)

16–2 FaZe Clan (Nuke, välierä)

16–14 100T (Vertigo, finaali)

16–5 100T (Nuke, finaali)

16–3 100T (Nuke, finaali)

2. Mitä seuraavaksi, ENCE?





3. Maailmanlistan kärkinimi jäi lohkoihin, ”superjoukkue” jäi jyrän alle

FaZen

4. 100T:n debyytti yli odotusten – tiimipomo yllätti fanit klassikkotempulla