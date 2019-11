Esports

IS Cupin finalistit selvillä – mukana SM-kultajoukkue ja hallitseva mestari

Helsingin





Ilta-Sanomat ja NHLGamer toteuttavat yhteistyössä IS Cup 4 -turnauksen, jossa etsitään Suomen parasta 6vs6-joukkuetta NHL 20 -pelissä. 5000 euron turnausta sponsoroivat PlayStation, Prisma Gaming ja Alpro.Turnauksen lohkovaiheeseen osallistui 73 joukkuetta 7 eri maasta. Niistä 32 parasta etenivät pudotuspeleihin, jonka ratkaisupelit pelataan 15.–16. marraskuuta yleisön edessä GameXpossa.HAVU Gaming, Delusion ja Filadelphia selvisivät finaalitapahtumaan voittaen jokaisen playoff-ottelunsa 3–0-tuloksella. Butterfly Effect varmisti paikkansa niukalla 3–2-sarjavoitolla Symphony-joukkueesta.Messukeskuksessa nähdään kova kattaus: HAVU on hallitseva Suomen mestari, Filadelphia voitti IS Cupin vuosi sitten ja Butterfly Effect on SM-pronssimitalisti.Finaalit alkavat perjantaina välierillä, jotka pelataan paras viidestä -sarjoina. Lauantaina pelataan pronssiottelu ennen finaalia, joka on paras seitsemästä. Finaaliviikonloppua voi seurata suorana Twitchistä tai osoitteesta is.fi.