Hinta jopa 400 000 000 dollaria – Forbes listasi arvokkaimmat esports-joukkueet

ENCE: ”5–50 miljoonaa euroa”





Sijoittajina Will Smith, Drake, The Weekend... – Mark Cuban jyrähti: ”Ei kannattavaa”

