Naispelaaja teki historiaa, Overwatch 2 esiteltiin, Etelä-Korean putki katkesi... Tässä BlizzConin parhaat palat

Esports

Naispelaaja teki historiaa, Overwatch 2 esiteltiin, Etelä-Korean putki katkesi... Tässä BlizzConin parhaat pal

1. Kiinalainen naispelaaja teki turnausvoitollaan historiaa!

2. Fanien toiveisiin vastattiin: Tässä on Diablo 4

3. Etelä-Korean dominointi päättyi – Overwatch-mestaruus jäi Yhdysvaltoihin

4. Overwatch saa jatko-osan

5. StarCraft II -mestaruus palasi Koreaan, Joona Sotala ylsi välieriin





6. Näin Hongkong-kohu näkyi tapahtumassa

7. Shadowlands on World of WarCraftin uusi lisäosa

8. Hearthstone saa uuden pelitilan

9. Hearthstonen uusi lisäosa saapuu jouluksi

10. WoW Classic, Diablo: Immortals & WarCraft III: Reforged

BlizzConin esports-turnausten voittajat

StarCraft II: Park ”Dark” Ryung Woo https://www.is.fi/haku/?query=park+%E2%80%9Ddark%E2%80%9D+ryung+woo (Etelä-Korea)

(Etelä-Korea) Overwatch World Cup: Yhdysvallat

Hearthstone Global Games: Xiaomeng ”Liooon” Li https://www.is.fi/haku/?query=xiaomeng+%E2%80%9Dliooon%E2%80%9D+li (Kiina)

(Kiina) WoW Arena: Method Black (Eurooppa)

WoW Mythic Dungeon: Method (Eurooppa)