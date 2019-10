Esports

Suomi mukana Overwatchin MM-kisoissa – näin seuraat pelejä

Lähetyskanavia on useita. Kaikki kanavat löytyvät Twitchistä https://www.twitch.tv/directory/game/Overwatch

Overwatch-pelin odotettu World Cup -turnaus pelataan BlizzCon-tapahtuman yhteydessä Anaheimissa, Yhdysvalloissa. Suomen aikaa torstai-iltana alkava turnaus huipentuu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.MM-kisoihin osallistuu 33 maata, joista viisi – Etelä-Korea, Yhdysvallat, Kiina, Kanada ja Ranska – on saanut suoran paikan lohkovaiheeseen. Suomi aloittaa ottelut karsinnoista.E-karsintalohkoon sijoitettu Suomi tarvitsee kaksi pakkovoittoa edetäkseen lohkovaiheeseen. Ensimmäinen vastustaja on joko Singapore tai Etelä-Afrikka. Jatkopaikasta suomalaiset kamppailevat Portugalia, Saudi-Arabiaa tai Hollantia vastaan.Suomen ensimmäinen peli alkaa Suomen aikaa noin kello kaksi torstain ja perjantain välisenä yönä. Jos Suomi voittaa, niin pelaa se jatkopaikasta noin kello 4.30. Mikäli Suomi etenee jatkoon, niin sijoitetaan se B-lohkoon yhdessä Kiinan ja Kanadan kanssa.Lohkovaiheessa joukkueet on jaettu kahteen lohkoon. Joukkueet kohtaavat lohkojen sisällä toisensa neljässä kartassa. Molempien lohkojen kolme parasta jatkavat pudotuspeleihin siten, että lohkovoittajat saavat suorat paikat välieriin.Lohkovaiheen ottelut alkavat perjantaina kello 21.15 Suomen aikaa. Pudotuspelit alkavat lauantai-iltana kello 19.15. Finaali pelataan Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin kello 4.15.