Esports

Maajoukkueveteraani Joonas Alakurtti jahtaa Overwatchin MM-kultaa – ”Rahkeet mihin tahansa”





Alakurtti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tällä

Juttu jatkuu twiitin jälkeen

Mitä

2016: 4.

4. 2017: 9.–12. (jäi karsintoihin)

9.–12. (jäi karsintoihin) 2018: 5.–8.

Pelit alkavat perjantaiyönä – heti kahden pakkovoiton edessä