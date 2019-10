Esports

Suora lähetys: Telia-liigassa kolmen CS-matsin ilta

Kello 18: HUKKA Esports – HAVU Gaming

Kello 19: ajuri – VETO Esports

Kello 20: HUKKA Esports – MenaceGG

Kauden





Telia Esports Seriesin toinen Counter-Strike-liigakausi jatkuu tänään tiistaina kolmella ottelulla, joita pystyy seuraamaan tämän artikkelin kautta.Illan aikana HUKKA eSports pelaa kahdessa ottelussa. Pelaamassa nähdään lisäksi HAVU, ajuri, VETO ja MenaceGG.kaikki ottelut ovat katsottavissa Ruutu-palvelusta ja Twitchistä. Lisäksi tv-kanava Jim näyttää tv-ottelut perjantai-iltaisin.Runkosarjaa johtaa KOVA Esports, joka on voittanut viisi ottelua ja hävinnyt yhden. SJ Gaming ei ole hävinnyt vielä kertaakaan, mutta joukkueella on pelattuna vasta neljä ottelua. Sarjassa kaikki joukkueet pelaavat seitsemän ottelua.Telian toisen kauden palkintopotti on 40 000 euroa. Kahdeksan joukkueen sarja päättyy GameXpossa pelattaviin finaaleihin perjantaina 15. marraskuuta.Ilta-Sanomat sekä Ruutu- ja Jim-brändien isäntä Nelonen ovat osa samaa Sanoma-konsernia.