Esports

Joona ”Serral” Sotala pelaa perjantaina kuolemanlohkossa – näin seuraat StarCraft II:n MM-kisoja

Joona ”Serral” Sotala tavoittelee kisoista toista peräkkäistä maailmanmestaruutta. Sotala on sijoitettu B-lohkoon, joka pelataan perjantaiaamuna.

