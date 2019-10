Esports

ENCE sai yllätyskutsun Kiinaan – korvaa maailman toiseksi parhaan CS-joukkueen

Suomalainen Counter-Strike-joukkue ENCE on saanut yllättäen paikan IEM: Beijing -suurturnaukseen, joka pelataan Kiinassa 7.–10. marraskuuta.ENCE korvaa turnauksessa HLTV:n maailmanlistalla toisena olevan amerikkalaisjoukkueen Team Liquidin, joka on vetäytynyt turnauksesta vedoten aikatauluihin. ENCE on maailmanlistalla kymmenes.lisäksi Kiinassa mestaruudesta pelaavat maailman ykkösnimi Astralis, Evil Geniuses, FaZe Clan, Team Vitality, mousesports sekä paikallisjoukkueet ViCi Gaming ja TYLOO. Lohkojakoa ei ole vielä paljastettu.Turnaus alkaa lohkovaiheella, jossa joukkueet on jaettu kahteen ryhmään. Molempien lohkojen kaksi parasta etenee jatkoon. Jatkopaikka irtoaa kahdella voitolla pelien päättyessä kahteen tappioon.Palkintopotti on yhteensä 226 000 euroa. Voittaja palkitaan 113 000 eurolla sekä paikalla ensi kevään pelattavaan IEM: Katowice -huippukisaan.jälkeen ENCEn seuraava turnaus on Shanghaissa 21.-24. marraskuuta pelattava CS:GO Asia Championships 2019 -turnaus. 450 000 euron kisaan osallistuu ENCEn lisäksi MIBR, Evil Geniuses, AVANGAR, TYLOO sekä kolme vielä paljastamatonta joukkuetta.