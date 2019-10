Esports

Call of Dutyn kilpasarja meni täysin uusiksi – huippunimen mukanaolo paljastui

Call of Dutyn uusi maailmanliiga alkaa vuonna 2020. Pelisarjan suosikkijoukkue FaZe on mukana sarjassa, jos liigasivujen vuotoon on luottamista.

Liigasivu vuosi huippunimen osallistumisen

Suositun räiskintäpelisarjan Call of Dutyn maailmanlaajuinen esports-sarja uudistuu ensi vuonna toden teolla.Call of Duty League -nimisessä sarjassa kilpailevat jatkossa aina samat 12 joukkuetta. Liigajoukkueet tulevat neljästä eri maasta: Yhdysvalloista, Kanadasta, Ranskasta ja Isosta-Britanniasta.Liigakaupungit ovat Atlanta, Dallas, Chicago, Florida, Lontoo, Minnesota, New York, Pariisi, Seattle, Toronto ja Los Angeles, josta tulee kaksi joukkuetta.Ensimmäinen kausi alkaa vuonna 2020, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole vahvistettu. Vuoden 2020 palkintopotti on kuusi miljoonaa dollaria eli noin 5,5 miljoonaa euroa.Liigaan on haettu mallia perinteisen urheilun puolelta: Viisihenkiset joukkueet matkaavat kaupungista toiseen sen sijaan että pelit pelattaisiin tietyllä areenalla tai kotoa.Call of Dutyn uusin osa Modern Warfare julkaistaan 25. lokakuuta. Liigaa pelataan näillä näkymin aina sarjan uusimmalla osalla ja PlayStation 4:llä.CoDin suosituimmat nimet ovat olleet jo pidemmän aikaa FaZe Clan, OpTic Gaming ja Team Envy. Viime vuosina myös eUnited, 100 Thieves ja Gen.G ovat nousseet tunnetuiksi.Ainoastaan OpTic (Los Angeles) ja Envy (Dallas) ovat vahvistaneet osallistumisensa sarjaan.Liigan kotisivujen lähdekoodista löytyi myös viittauksia kaikkien liigajoukkueiden nimiin. Niiden perusteella pelisarjan kautta aikojen tunnetuin nimi FaZe olisi mukana sarjassa. FaZella on viittauksien mukaan Atlantan liigapaikka.