Esports

Suomen Fortnite-tähti sai ympärilleen huippujoukkueen

Fortnite on poikkeuksellinen peli, sillä siinä perinteinen joukkueformaatti ei päde. Kilpaformaatteja on useampi: Soolo, pari, trio ja squad, jossa tiimi muodostuu neljästä pelaajasta

Esimerkiksi Kallio kuuluu yksin HREDSiin, mutta Andersenin edustamassa NRG:ssä on esimerkiksi neljä muuta pelaajaa. Näin ollen Kallio on hakenut peliseuraa muista tiimeistä.

Eri pelimuodot vaativat erilaisia pelitapoja, mikä on johtanut sekakokoonpanoihin. Toiset pärjäävät hyvin parin kanssa, mutta kun sekaan lisätään yksi pala lisää, voi pakka levitä.

Kallio