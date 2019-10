Esports

Nyt ei säästellä – tällainen on Philadelphiaan nouseva esports-stadion

Overwatch-pelin maailmanlaajuisessa huippuliiga Overwatch Leaguessa (OWL:ssä) kilpaileva Philadelphia Fusion -joukkue on esitellyt tulevan kotistadioninsa suunnitelmat. Joukkueen takana on amerikkalainen Comcast Spectacor, joka omistaa myös NHL-seura Philadelphia Flyersin.Stadioniin sisältyvät 3500-paikkaisen peliareenan lisäksi toimisto- ja harjoittelutilat, fanikauppa sekä lähetysstudio. Stadionilla on tarkoitus järjestää tulevaisuudessa Fusion-otteluiden lisäksi eri turnauksia sekä ”viihdekokemuksia”.Stadion rakennetaan Philadelphian eteläpuolella sijaitsevan Philadelphia Sports Complex -alueen yhteyteen. Alueella sijaitsevat muun muassa paikallisten NHL- ja NFL-joukkueiden areenat.Overwatch Leaguen ensimmäinen kausi pelattiin kokonaan Los Angelesissa, mutta tänä vuonna sarja vieraili myös Atlantassa ja Dallasissa. Mestarit kruunattiin New Yorkissa ja Philadelphiassa pelatuissa finaalitapahtumissa.Ensi vuonna sarja kansainvälistyy kunnolla, kun otteluita pelataan jokaisessa liigakaupungissa. Fusionin odotetaan pelaavan uudella kotistadionilla vasta kaudella 2021.