Suosittu CS-kartta uudistui täysin – tältä näyttää ensi viikolla julkaistava Cache

Pommipaikalle on lisätty useita reunuksia, joille voi kiivetä. Tämä vaikeuttaa terroristien hyökkäämistä pommipaikalle. Niin sanotun putkihuoneen katto on poistettu, joten sieltä voi heittää kranaatteja esimerkiksi niin sanottuun keskustaan. Kartan keskikohta: Niin sanottuun ”zetaan” on lisätty ikkuna, josta poliisit voivat pitää keskustaa. Poliisit voivat myös hyppiä entistä helpommin terroristipäädyssä olevan katoksen päälle.

