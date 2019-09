Esports

Turun sijasta Rotterdamiin, Hollantiin – näin HAVUn voitto vaikuttaa Elisan CS-liigaan

Suomalainen Counter-Strike-joukkue HAVU Gaming varmisti sunnuntaina paikkansa Hollannissa 18.–20. lokakuuta pelattavaan DreamHack Open Rotterdam -turnaukseen.Samana viikonloppuna Turussa kruunataan Elisan CS-liigan mestari. HAVU oli varmistanut ennen sunnuntain karsintavoittoa paikkansa Elisan CS-finaaleihin.Nyt Elisan CS-liigan järjestäjä FEL on ilmoittanut, että HAVUa ei nähdä Turun finaalitapahtumassa. Sarjassa parhaillaan toisena oleva joukkue pelaa runkosarjan loppuun.– HAVU pelaa loput runkosarjamatsinsa otteluohjelman mukaisesti, sijoittuu liigan sijalle 6 ja säilyttää liigapaikkansa ensi kaudeksi, avasi liigaa järjestävä FEL tilannetta Twitterissä.poisjättäytymisen seurauksena sarjaa 10–2-tuloksella johtava KOVA Esports on toistaiseksi ainoa finaalipaikan varmistanut joukkue. Kolmesta viimeisestä paikasta kilpailevat SJ Gaming (7–4), MenaceGG (7–5), ajuri (6–6) ja Helsinki REDS (5–6).Pudotuspelien ulkopuolelle ovat jo jääneet Feniks eSports (3–10) ja Cosa Nostra (1–12). Kaikki sarjan kahdeksan joukkuetta pelaavat 14 ottelua.Runkosarjan palkintopotti on 22 400 euroa ja finaalien 17 600. Voittajajoukkue palkitaan 7920 eurolla sekä paikalla Ruotsissa pelattavaan DreamHack Open Winter 2019 -turnaukseen.