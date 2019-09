Esports

Suomen ensimmäinen esports-areena­turnaus jakoi mielipiteet – erityisesti yksi asia raivostutti katsojia

+ Lava, valot yms esitystekniikka

+ Järjestelyt ylipäätään, golden lounge

+ Areenalla esportsia!

+ SJ:n matsissa kunnon pöhinä

- Screenit pari metriä liian korkealla, tänään niska jumissa

- Viiveet

- Hartwallin kiskojen hinnat (lasi shampanjaa 31e? vai näinkö väärin :D) — Juha Kurppa (@aNGeldusTr) 15. syyskuuta 2019 https://twitter.com/aNGeldusTr/status/1173187842174017536?ref_src=twsrc%5Etfw

