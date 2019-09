Esports

Major-mestaruus kolmatta kertaa peräkkäin Tanskaan – pokaali hajosi heti

Turnauksen tarkemmat loppusijoitukset löytyvät jutun lopusta olevasta taulukosta

https://www.is.fi/haku/?query=peter+%E2%80%9Ddupreeh%E2%80%9D+rasmussen

https://www.is.fi/haku/?query=andreas+%E2%80%9Dxyp9x%E2%80%9D+h%C3%B8jsleth

Turnauksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Voitonjuhlien

Seuraava