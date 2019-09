Esports

Viimeisiä ENCE-pelejään pelaava Aleksib: ”Näytän vielä mihin pystyn”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ENCE

https://www.is.fi/haku/?query=miikka+%E2%80%9Dsunny%E2%80%9D+kemppi





”Voittaminen olisi hieno asia oman tulevaisuuden ja arvon vuoksi”





Jäähyväisturnaustaan