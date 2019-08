Esports

Tällainen on Tukholmaan saapuva Dota 2:n MM-turnaus – fanit lapioivat rahaa palkintopottiin kymmeniä miljoonia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-turnauksen





Palkintorahojen kuningas – tänä vuonna potti oli 30,5 miljoonaa euroa

MM-kisoissa





Kymmenettä