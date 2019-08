Topias Taavitsainen, 21, jätti koulut kesken videopelin tähden – nyt oululainen on kaksinkertainen maailmanmestari ja monimiljonääri

Esports

Topias Taavitsainen, 21, jätti koulut kesken videopelin tähden – nyt oululainen on kaksinkertainen maailmanmes

https://www.is.fi/haku/?query=anathan+%E2%80%9Dana%E2%80%9D+pham

Taavitsainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yli

Viime