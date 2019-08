Esports

Joona Sotalalle iso mestaruus Etelä-Koreasta – voitti huippukisan toista vuotta peräkkäin

https://clips.twitch.tv/embed?clip=WiseHungryVultureBloodTrail&autoplay=false&tt_medium=clips_embed</a>" frameborder="0" allowfullscreen="true" height="378" width="620">

Sotalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotala