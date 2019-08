Pelaaminen on entistä suositumpaa Suomessa – Assembly vastaa kysyntään uusilla laneilla, talvitapahtuma saa lisäpäivän

Esports

Telian omistama Assembly-tapahtuma on ilmoittanut laajentavansa tapahtumatarjontaansa. Perinteisten talvi- ja kesätapahtumien rinnalle tuodaan Assembly GameXpo.Nimen mukaisesti uudet 750 paikkaiset lanit järjestetään GameXpon yhteydessä 15.–17. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtumassa järjestetään entistä enemmän esports-turnauksia, niin ammattilaisille kuin harrastelijoille.GameXpo ei ole Assemblyille täysin uusi ympäristö: Assembly on aiempina vuosina järjestänyt messuilla eri kilpaturnauksia.Assembly on lisäksi ilmoittanut tekevänsä ensi vuoden alkupuolella järjestettävästä Winter 2020 -tapahtumasta nelipäiväisen. Winterit ovat tähän mennessä kestäneet aina kolme päivää.Tuleva talvitapahtuma on perinteisesti järjestetty helmikuun alussa MP-messujen yhteydessä, mutta nyt ajankohta siirtyy parilla viikolla myöhemmäksi. Uusi ajankohta on 20.–23. helmikuuta.Edellisvuosien tapaan talvitapahtuma keskittyy enemmän pelaamiseen ja esportsiin. Kesätapahtuman tavoin myös tulevaan talvitapahtumaan rakennetaan entistä enemmän konepaikkoja – viimeksi niitä oli noin 2000.sunnuntaina päättynyt Summer 2019 -tapahtuma keräsi neljän päivän aikana Messukeskukseen yli 10 000 uniikkia kävijää. Tapahtumaan oli rakennettu peräti 4000 konepaikkaa, joka oli uusi ennätys.