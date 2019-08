Joona Sotala on maailmanmestari, jota harva tuntee Suomessa – maailmalla hän on korealaiset kukistanut legenda

Mikä ihmeen StarCraft?

StarCraft on reaaliaikainen strategiapeli. Tarkoitus on tuhota vastustajan tukikohta tai saada armeija niin heikoksi, että vihollisen pitää luovuttaa.



Pelissä kerätään mineraaleja ja kaasuja, joilla voi laajentaa omaa tukikohtaa tai kasvattaa armeijaa. Resurssien käyttäminen on äärimmäisen tärkeässä osassa peliä. Pelissä on kolme eri rotua: terran (ihmiset), protoss (humanoidit) ja zerg (evoluution kautta kehittyneet pedot).