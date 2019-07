Esports

Assemblyn CS-turnauksessa erikoinen formaatti – ENCE tapaa faneja kilpailemisen sijasta

Torstai 1.8. klo 18.00: KOVA – Helsinki REDS

KOVA – Helsinki REDS Perjantai 2.8. klo 14.00: HAVU – torstain voittaja

HAVU – torstain voittaja Lauantai 3.8. klo 21.30: SJ Gaming – perjantain voittaja

Helsinki REDS (BONA, eDi, r0tta, spargo, VORMISTO)

KOVA Esports (Derkeps, doto, Pietola, Uli, Peku)

SJ Gaming (xartE, KHRN, SADDYX, Jamppi, arvid)

HAVU Gaming (sLowi, ZOREE, Twixie, Hoody, sAw)

ENCE ei pelaa Assemblyilla – jakaa nimmareita kahtena päivänä