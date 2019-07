Esports

Suurimmassa turnauksessa peräti 3492 pelaajaa – esports-tappelijat kerääntyvät Las Vegasiin

Super Smash Bros. Ultimate on EVO-tapahtuman vuoden 2019 suosituin peli hurjalla osallistujamäärällä.

https://twitter.com/MrWiz/status/1150604819779874816