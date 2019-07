Esports

Mukana kolme suomalaista maailmanmestaria: Nämä 18 joukkuetta kisaavat Dotan 26 miljoonan euron MM-kisoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/wykrhm/status/1150592340978851847

Kaikki kolme suomalaista ovat maailmanmestareita