Esports

Kesän odotetuin CS-turnaus alkaa – näin näet kaikki ENCEn pelit suomeksi

ENCE kilpailee tällä viikolla Saksassa pelattavassa ESL One Colognessa, joka on yksi CS:n arvostetuimmista turnauksista.

Yle näyttää viikonlopun pudotuspelit Yle Areenassa https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-9A1m3RLO1?t=etusivu

Pudotuspelit

https://twitter.com/ESLCS/status/1144228896835063809

https://www.is.fi/haku/?query=jere+%E2%80%9Dsergej%E2%80%9D+salo

https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+%E2%80%9Daleksib%E2%80%9D+virolainen