Esports

ENCEllä hurja loppuvuosi: CS:ää Saksassa, USAssa, Kiinassa...

ESL One Cologne (2.–7.7., Saksa)

IEM: Chicago (18.–21.7., Yhdysvallat)

StarLadder Berlin Major (23.8.–8.9., Saksa)

BLAST Pro Series Moscow (13.–14.9., Venäjä)

ESL One New York (26.–29.9., Yhdysvallat)

CS:GO Asia Championships (21.–24.11., Kiina)

Jättää Hartwall-areenan megatapahtuman väliin

