Esports

PUBG saa kunnon MM-kisat – Suomi mukana parhaiden joukossa

Suomi on mukana PlayerUnknown’s Battlegrounds -selviytymispelin ensimmäisessä suuressa maajoukkueturnauksessa, joka pelataan elokuussa Etelä-Koreassa.

