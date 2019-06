Esports

Pelit ja pelaajat hallussa? Testaa taitosi esports-tietäjänä

<section><h2><p>Kuinka hyvin tunnet esportsin?</p></h2></section><section><h2><p>Starcraft 2:ssa on kolme pelattavaa rotua. Ne ovat Terran, Protoss ja....</p></h2></section><section><h3><p>Missä kaupungissa järjestetään pelitapahtuma Vectorama?</p></h3></section><section><h3><p>Missä maassa järjestetään pelitapahtuma DreamHack? </p></h3></section><section><h3><p>Overwatchissa kaksi joukkuetta kohtaa toisensa. Kuinka monta pelaajaa joukkueissa on?</p></h3></section><section><h3><p>Missä turnauksessa on vuodesta toiseen maailman suurin palkintopotti?</p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Minkä pelin maailmanmestaruuden Joona ”Serral” Sotala on voittanut?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mikä suomalaisjoukkue on omassa pelissään maailmanlistan kärkipaikoilla? </span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">CS:GO-pelin lyhenne tulee sanoista…</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Kuka suomalainen on voittanut NHL-pelissä sekä MM- että SM-mestaruudet? </span></p><p><br></p></h3></section><section><h3><p>Minä vuonna Assembly-tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran?</p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mitä pelistä Temptation Islandista tutuksi tullut Daniel ”Bile-Dani” Lehtonen on pelannut kovalla tasolla kilpailullisesti?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Kuka on suomalaisen ENCEn CS:GO -joukkueen ingame leader?</span></p></h3></section><section><h3><p>Minkä pelin kartta on nimeltään Oregon?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä peliyhtiön tuotos on Fortnite?</p></h3></section><section><h3><p>Minä vuonna julkaistiin suosittu rakettiauto-jalkapallopeli Rocket League?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka heistä on MATUMBAMAN?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä seuraavista joukkueista Aleksi "allu" Jalli on edustanut urallaan?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka seuraavista EI ole Dota 2 -pelin sankari?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä sanoista tulee esportsissa usein nähty lyhenne gg?</p></h3></section><section><h3><p>Millä nimellä tunnetaan Suomessa pelattava esports-firmaliiga?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista peleistä nousi megahitiksi vuonna 2018?</p></h3></section><section><h3><p>Millä nimellä suomalainen Hearthstone-ammattilainen Janne Mikkonen tunnetaan paremmin?</p></h3></section><section><h3><p>Missä ensimmäiset Assemblyt järjestettiin?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka monta elämäpistettä molemmilla pelaajilla on Hearthstone-ottelun alussa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka heistä on entinen ammattilaispelaaja ja nykyinen valmentaja?</p></h3></section><section><h2><p>Et ole tainnut pelata juuri muuta kuin pasianssia.</p></h2><p><p><span style="background-color: rgb(198, 57, 59); color: rgb(255, 255, 255);">Lisää esportsista osoitteessa </span><a href="http://www.is.fi/esports" target="_blank" style="background-color: rgb(198, 57, 59); color: rgb(255, 255, 255);">www.is.fi/esports</a></p></p></section><section><h3><p>Olet tainnut nähdä turnauksen jos toisenkin.</p></h3><p><p><span style="background-color: rgb(198, 57, 59); color: rgb(255, 255, 255);">Lisää esportsista osoitteessa </span><a href="http://www.is.fi/esports" target="_blank" style="background-color: rgb(198, 57, 59); color: rgb(255, 255, 255);">www.is.fi/esports</a></p></p></section><section><h3><p>Olet esports-tietäjä!</p></h3><p><p><span style="background-color: rgb(198, 57, 59); color: rgb(255, 255, 255);">Lisää esportsista osoitteessa </span><a href="http://www.is.fi/esports" target="_blank" style="background-color: rgb(198, 57, 59); color: rgb(255, 255, 255);">www.is.fi/esports</a></p></p></section>