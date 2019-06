Esports

Tässä 10 rahakkainta esports-peliä – listalla todellinen yllätysnimi

Peli Jaetut palkintorahat (milj. dollaria) 1. Dota 2 179,85 2. Counter-Strike: Global Offensive 76,42 3. League of Legends 67,7 4. Fortnite 32,71 5. Starcraft 2 30,34 6. Heroes of The Storm 17,9 7. Hearthstone 16,91 8. Overwatch 15,4 9. Counter-Strike 13,33 10. Player Unknown's Battlegrounds 11,31