Esports

CS:n maailmanlistan ykkönen vaihtui 406 päivän jälkeen – ENCE kolmas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+%E2%80%9Daleksib%E2%80%9D+virolainen

https://www.is.fi/haku/?query=jere+%E2%80%9Dsergej%E2%80%9D+salo