ENCE on niin kovassa iskussa, että maailman ykkössija voi kohta toteutua – 5 tärkeintä asiaa Dallasin CS-kisasta

Esports

ENCE on niin kovassa iskussa, että maailman ykkössija voi kohta toteutua – 5 tärkeintä asiaa Dallasin CS-kisas

1. ENCEn nuori osuja ja veteraani liekeissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Salo

2. Brasilialaistiimi veti maton huipputiimien alta





3. Puolalaislegenda toi uutta vauhtia Fazeen





4. Maailmanlistan ykkösnimi vaihtuu vuoden jälkeen





5. ENCE kilpailee syksyllä tosissaan maailman parhaan tittelistä





Dallasista