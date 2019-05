Esports

ENCElle kutsu CS-huipputurnaukseen – heinäkuussa Chicagoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/IEM/status/1131620811113140225

ENCE

Counter-Striken maailmanlistalla kolmantena oleva suomalaisjoukkue ENCE on saanut jälleen kutsun yhteen pelin huipputurnauksista.ENCE on yksi kahdeksasta IEM: Chicago -turnaukseen osallistuvasta joukkueesta. 223 000 euron turnaus järjestetään 18.–21. heinäkuuta Yhdysvalloissa.Suomalaisjoukkueen lisäksi turnaukseen osallistuu ainakin yhdysvaltalainen Team Liquid, joka sai kutsun samaan aikaan ENCEn kanssa. Liquid on maailmanlistalla toisena.Turnauksen kahdeksan kisapaikkaa on jaettu tasan Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä. Neljä joukkuetta saa vielä suoran kutsun ja kaksi karsii. Turnaukseen odotetaan maailman kovimpia joukkueita.Yli vuoden maailmanlistan kärkipaikkaa hallussaan pitänyt ja viime vuoden voittajajoukkue Astralis on jo ilmoittanut jättävänsä turnauksen väliin.Chicagoa ennen ENCE kilpailee ESL One Cologne -turnauksessa, joka järjestetään Saksassa 2.–7. heinäkuuta. Kölnin CS-turnaus on yksi vuoden suurimmista ja arvostetuimmista.pelaa parhaillaan DreamHack Masters: Dallas -turnauksessa. Joukkue on varmistanut paikkansa neljän parhaan joukkoon voittamalla B-lohkon. Ottelut jatkuvat lauantai-iltana Suomen aikaa.