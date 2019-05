Esports

Suomalaisjoukkue etsii CS-lupauksia erikoisella tavalla – lupaa paikan huippuliigasta





Kiertueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

6.–9.6.2019 Vectorama, Oulun jäähalli

16.–17.8.2019 Tubecon, Helsingin messukeskus

15.–17.11.2019 GameXpo, Helsingin messukeskus