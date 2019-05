Esports

Jatkuvatko ENCEn juhlat Los Angelesissa? Näin katsot viikonlopun CS-pelit suomeksi

Turnauksen tarkemmat tiedot löytyvät lähetyksen alta!

Pe 24.5. klo 01.00 | ENCE – Renegades

Pe 24.5. klo 21.00 | ENCE – Liquid

Pe 24.5. klo 23.00 | ENCE – NRG

La 25.5. klo 19.00 | ENCE – Vitality

La 25.5. klo 21.00 | ENCE – Ghost





